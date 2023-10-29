الدورى الفرنسى.. مبابى ينقذ سان جيرمان فى مواجهة ستاد بريست

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزاً صعباً على نظيره ستاد بريست، بثلاثة أهداف لهدفين، فى مواجهة اليوم الأحد، التى جمعت بينهما على ملعب "فرانسيس جنيه بلي"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الفرنسى.

احرز ثلاثية سان جيرمان اللاعب وارين زايري إميري فى الدقيقة الـ 16، وجاء الثانى والثالث عن طريق اللاعب كيليان مبابى فى الدقيقتى الـ 28 و 89 من عمر اللقاء، بينما جاء هدفى بريست عن طريق اللاعب ستيف موني فى الدقيقة الـ 43، وجيرمي لي دوارون فى الدقيقة الـ 52 .

بهذا الفوز رفع فريق سان جيرمان رصيده إلى النقطة 21 نقطة وضعته فى وصافة الترتيب، بينما تجمد رصيد ستاد بريست عند النقطة 15 فى المركز السادس.