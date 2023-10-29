الدورى الفرنسى.. تشكيل هجومى لتولوز أمام مونبيليه

أعلن كارليس مارتينيز المدير لفنى لفريق تولوز، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره مونبيليه، وذلك بعد قليل على ملعب "دو لا موسون"، ضمن منافسات الجولة الـ 10 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.

جاء تشكيل فريق تولوز كالتالى:

حراسة المرمى: غيوم ريستس.

خط الدفاع: ميكيل ديسلير، راسموس نيكولايسين، لوغان كوستا، غابريال سوازو.

خط الوسط: نيكلاس شميدت، سيزار جيلابيرت، ستيين سبيرينجس، كريستيان كاسيرس.

خط الهجوم: يانيس بقراوي، فرانك ماجري.

ويحتل فريق مونبيلية المركز الثامن من ترتيب الدورى الفرنسى برصيد 12 نقطة، بينما يقع فريق تولوز فى المركز الـ 12 برصيد 11 نقطة.