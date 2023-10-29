أورام الأقصر يستقبل أول رحلات المتبرعين لدعم مرضى السرطان بالصعيد.. صور

استقبل مقر مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في محافظة الأقصر، اليوم الأحد، أول رحلات طيران ٢٠٢٣ علي متنها وفد من المتبرعين لمواصلة مسيرة الدعم لمرضى السرطان ومشاهدة حجم تبرعاتهم علي أرض الواقع، ولإدخال البهجة والدعم المعنوي والمادي لمرضي السرطان من أبناء محافظات الصعيد.

لدى وصول وفد المتبرعين فى زيارتهم الداعمة للمستشفى رافقهم مجلس إدارة جمعية الأورمان، ومؤسسة شفاء الأورمان، مقدمين لهم التحية على دورهم الكبير في سلسلة الزيارات للتبرع لصالح مرضي السرطان بالصعيد ودعمهم في مسيرة العلاج المجانية بالمستشفي.

وعبر وفد المتبرعين، خلال جولاتهم على أقسام المستشفي المختلفة بدءًا من قسم الاستقبال وغرف علاج اليوم الواحد والعلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي، وغرف الأشعة وبنك الدم المتكامل ومعمل الباثولوجي، عن سعادتهم الكبيرة بزيارة المستشفي لما لمسوه من مستوى طبي متقدم وتجهيزات عالمية، مؤكدين على أنهم مستمرون في دعم المستشفي خلال الفترة المقبلة بجمع التبرعات وتقديم كافة وسائل الدعم لعلاج أبناء الصعيد بالمجان من السرطان.

من جانبه، رحب محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بوفد المتبرعين لزيارة المستشفى وتقديم الدعم المادي والمعنوي، الذى يصب لصالح مرضى السرطان في المستشفى والمساهمة في رفع نسب الشفاء العاجل للمرضى، بجانب مشاهدة حجم تبرعاتهم علي أرض الواقع في جميع أقسام المستشفى.

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