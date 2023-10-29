الدوري الفرنسي.. تعرف على تشكيل ليل لمواجهة موناكو

أعلن باولو فونسيكا المدير لفنى لفريق ليل، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره موناكو، وذلك بعد قليل على ملعب "بيار موروا"، ضمن منافسات الجولة الـ 10 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.



وجاء تشكيل فريق ليل كالتالى:

حراسة المرمى: لوكاس شيفالير.

خط الدفاع: بافودي دياكيتي، الكساندرو ريبيرو، ليني يورو، ايسمايلي.

خط الوسط: أنخيل جوميز، نبيل بن طالب، إيفان كافاليرو، بنيامين اندري، إيدون زيغروفا.

خط الهجوم: يوسف يازيسي .



ويحتل فريق موناكو وصافة ترتيب الدورى الفرنسى برصيد 20 نقطة، بينما يقع فريق ليل فى المركز الخامس يرصيد 15 نقطة.