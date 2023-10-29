تحرك برلمانى بشأن استبعاد 14 ألف معلم من قائمة الناجحين بمسابقة 2022

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن استبعاد 14 ألف معلم من قائمة الناجحين في مسابقة 30 ألف لعام 2022، موضحة أن أزمة استبعاد 14 ألف معلم من قائمة الناجحين في مسابقة 30 ألف لعام 2022 قد تصاعدت نتاج رفض ما يقرب من14 ألف معلم ودون ابداء اية أسباب، مما أصابهم بالإحباط الشديد كونهم على غير علم بسبب الرفض على الرغم من استيفائهم كافة الشروط المطلوبة.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن المعلمين فوجؤا ببعض الشروط والاختبارات التى لم تكن موجودة ضمن شروط المسابقة، وبالتالي تم حرمان جزء كبير منهم كونهم لم يجتازوا اختبارات الكلية الحربية مثل بحجج مختلفة (منها وزن زائد ، حمل , ولاده ) وهذا مخالف لجميع القوانين والأعراف ولشروط المسابقة الموضوعة من قبل، ونتاج ما تم والشكاوى العديدة أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا عبر صفحتها الرسمية الفيسبوك تعتبر أن ( الوزن الزائد والحمل والولاده ) أصحاب ظروف صحية منعتهم من إستكمال المسابقة وطلبت منهم تعديل موقفهم وإنهاء ظروفهم الصحية حتي يتم تعينهم.

وأضافت آمال رزق الله أن المخالفة الدستورية الثانية هنا ان هناك البعض من المعلمين لم يجروا اختارات الكلية الحربية وتم تعيينهم دون التقيد بهذه الاختبارات بما يعني الكيل بمكيالين وضرب معايير الشفافية والنزاهة عرض الحائط ويطعن فى عدالة المسابقة، الا انهم فوجؤا بصدور النتيجة واستبعادهم دون ان يكون هناك أسباب لذلك، واذا أرادوا أن يقدموا تظلم بذلك فهم لا يعلمون سبب الرفض كي يتقدموا بتظلم بناء عليه وكي يتم تصحيح الامر.

وطالبت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب باحترام القانون والدستور والمساواة في المعامله وأن يتم التعيين وفقا للشروط المعلن عنها مسبقا وليس تلك التى أعلن عنها بشأن اختبارات الكلية الحربية والتى ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بالمسابقة

كما طالبت بإعادة النظر في الية التظلم بحيث يتم اخبار كل معلم تم استبعاده بسبب الاستبعاد كي يتم معالجته أو التظلم عليه