أوكرانيا: الجيش الروسي يشن 133 غارة على منطقة زابوروجيا آخر 24 ساعة

الأحد 29/أكتوبر/2023 - 01:31 م

أعلنت الإدارة العسكرية لمنطقة زابوروجيا الأوكرانية اليوم /الأحد/ أن الجيش الروسي شن 133 غارة على الإقليم آخر 24 ساعة؛ ما أسفر عن تضرر 20 بلدة وقرية تقع على خط المواجهات.

وذكرت الإدارة - في بيان صحفي، نقلته وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية الرسمية - أن الجيش الروسي استهدف من خلال 133 غارة على إقليم زابوروجيا 20 بلدة وقرية تقع على خط النار، كما شن أفراد من الجيش الروسي أربع هجمات بطائرات بدون طيار على بلدتي "نوفودانيليفكا" و"كاميانسكي"، وأطلقوا النار على روبوتاين من نظام صاروخي متعدد الإطلاق وأصابوا "أوريكيف" بثلاث قذائف طائرات، كما استهدفت 125 غارة بالمدفعية أراضي (هوليايبول وزاليزنيشن ونوفواندرييفكا وتشيرفوني وتشاريفني ومالا توكماشكا وبيلوهريا وفيرخنيا تيرسا وستيبوف) وغيرها من بلدات الخطوط الأمامية.

وأضاف البيان، أن قذائف الروس ألحقت أضرارا بثلاثة مبان سكنية دون وقوع أي إصابات للمدنيين، فيما دمرت الغارات الروسية ستة منازل في إقليم "دنيبروبتروفسك" الليلة الماضية.

