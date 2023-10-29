وزير الري: هناك تفاؤل حذر في مفاوضات سد النهضة الأخيرة بسبب التعنت الإثيوبي

قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن مفاوضات سد النهضة

كانت على مدار ١٢ عاما، واليوم نتكلم عن الملء الرابع، وكان هناك تدخل أمريكى توقف بسبب انسحاب إثيوبيا ولكن في اللقاء النهائى هناك تفاؤل حذر بسبب التعنت الإثيوبي، وتم إعطاء فترة زمنية محددة المفاوضات وتتمنى الوصول إلى حل ولكن الخبرات السابقة ليست للمستوى الذى كنا نتمناه.

وأوضح أنه بالنسبة للملء الرابع، نحن نريد الحصول على إجابة عن تأثير الملء ولكن هناك عوامل عديدة لا يمكن تحديد تأثير الملء الرابع لها والوزارة قامت بعديد من المناورات وفى الملء السابق كان الفيضان مرتفع ولكن هذا العام لا يمكن الحكم على كميات المياه والبيان الرئاسى أكد على عدم حدوث ضرر حتى يوليو ٢٠٢٤ ويمكن تحديد آثار الملء الرابع والمياه المتواجدة به من حصة مصر والسودان وينتقص من حصتها.

وأضاف الدكتور هانى سويلم خلال مؤتمر صحفى على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه المنعقد خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر 2023، إنه رغم الظروف في غزة ولكن هناك حضور كبير و٦٤ منظمة دولية و٢٣ شركة عارضة و٨ جلسات رفيعة المستوى و٣٠ جلسة فنية و٣١ وفد من مختلف الدول أسبوع القاهرة هو خليط بين كافة الأوجه العلمية والسياسية.

وانطلق ،اليوم الأحد، إسبوع القاهرة السادس للمياه المنعقد تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة" ، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر الى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ ، وحضور عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم .