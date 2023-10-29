حملات أمنية لضبط حائزي المخدرات والأسلحة النارية بأسوان ودمياط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4 كيلو جرام - كمية من مخدرى "الهيروين ، الشابو" – عدد من الأقراص المخدرة) وكذا ضبط (بندقية خرطوش –2 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ) بحوزة (4) متهمين لـ (3منهم معلومات جنائية).

تنفيذ (621) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- - عدد من الأقراص المخدرة) وكذا ضبط (2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4) متهمين لـ (3 منهم معلومات جنائية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

