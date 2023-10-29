مباريات اليوم.. الأهلي ضيفا على صن داونز وليفربول أمام نوتنجهام

تستعرض البوابة سبورت، أبرز مباريات اليوم الأحد 29 - 10 - 2023 في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، في بطولة الدوري الأفريقي، فضلا عن مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات بطولة الدوري الأفريقي

صن داونز X الأهلي – الساعة 3 عصرا

الوداد المغربي Xالترجي التونسي – الساعة 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد X إيفرتون – الساعة 3 عصرا

برايتون X فولهام – الساعة 4 عصرا

ليفربول X نوتينجهام فورست – الساعة 4 عصرا

أستون فيلا X لوتون تاون – الساعة 4 عصرا

مانشستر يونايتد X مانشستر سيتي – الساعة 5:30

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال بيتيس X أوساسونا – الساعة 3 عصرا

رايو فاليكانو X ريال سوسييداد – الساعة 5:15

أتلتيك بيلباو X فالنسيا – الساعة 7:30 مساء

أتلتيكو مدريد X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كالياري X فروسينوني – الساعة 1:30 ظهرا

مونزا X أودينيزي – الساعة 4 عصرا

انتر ميلان X روما – الساعة 7 مساء

نابولي X ميلان – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت X بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 عصرا

باير ليفركوزن X فرايبورج – الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ستاد بريست X باريس سان جيرمان – الساعة 2 ظهر

ليل X موناكو – الساعة 4 عصرا

ميتز X لوهافر – الساعة 4 عصرا

مونبلييه X تولوز – الساعة 4 عصرا

رين X ستراسبورج – الساعة 6 مساء

مارسيليا X ليون – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

فاتح قرا جمرك X طرابزون سبور – الساعة 3 عصرا

أنطاليا سبور X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 6 مساء

بينديك سبور X فناربخشة – الساعة 6 مساء

أنقرة جوجو X سامسون سبور – الساعة 6 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري

طلائع الجيش X سيراميكا كليوباترا – الساعة 4 عصرا