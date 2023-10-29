بنك التنمية الأفريقي يطلق مشروعا لتعزيز التجارة البينية في شرق إفريقيا

الأحد 29/أكتوبر/2023 - 09:28 ص

أعلن البنك الأفريقي للتنمية مع أمانة جماعة شرق أفريقيا ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إطلاق مشروع تنمية القدرات لتعزيز التجارة البينية في دول شرق أفريقيا.

وذكر البنك الأفريقي للتنمية في بيان أن المشروع يعالج نقص القدرات في مجال المعلومات التجارية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعدم كفاية معلومات السوق، وضعف الاتصال بالإنترنت، والشفافية في التجارة والاستثمار، وتقليل الحواجز التجارية وتمكين مجموعة شرق أفريقيا من الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية.

في غضون ذلك، أكدت راشيل نسوبوجا، كبيرة مسؤولي تيسير التجارة في البنك الأفريقي للتنمية، أن برامج تيسير التجارة التي يقدمها البنك مصممة لتقليل الحواجز أمام التجارة الدولية وتسهيل التجارة البينية والخارجية، مضيفة أن"هذا المشروع يكمل البرامج الأخرى للبنك الأفريقي للتنمية في المنطقة من خلال توفير حلول وبيانات تجارية رقمية لدعم مناخ الاستثمار وأعمال تحديث الجمارك".

وقال الأمين العام لأمانة مجموعة شرق أفريقيا، بيتر ماتوكي: "مجموعة شرق أفريقيا ملتزمة بالشفافية التجارية والشراكات في تطوير التجارة الإقليمية.. تمكين البنية التحتية إلى جانب بناء القدرات يمكن أن يعزز النظام البيئي التجاري في المنطقة لتحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية مستدامة".