اللجنة الدولية لمنظمة الصليب الأحمر تدعو إلى إنهاء المعاناة "الإنسانية" في غزة

دعت اللجنة الدولية لمنظمة الصليب الأحمر إلى إنهاء المعاناة "الكارثية" في غزة.

وناشدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر العالم التحرك لوقف "المستوى الذي لا يطاق من المعاناة الإنسانية" في قطاع غزة.

وقالت ميريانا سبولياريتش "هذا إخفاق كارثي يجب على العالم ألا يتسامح معه"، في وقت أعلنت إسرائيل أن حربها على غزة "دخلت مرحلة جديدة" وكثفت قصفها للقطاع.

وأضافت سبولياريتش "لقد صدمت من المستوى الذي لا يطاق من المعاناة الإنسانية، وأحد أطراف النزاع على وقف التصعيد الآن"، مشددة على أن "الخسارة المأسوية لأرواح الكثير من المدنيين أمر مؤسف".

وتابعت "من غير المقبول ألا يكون لدى المدنيين مكان آمن للجوء إليه في غزة وسط القصف المكثف. وفي ظل الحصار العسكري القائم، لا توجد أيضا استجابة إنسانية كافية ممكنة حاليا".