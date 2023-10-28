مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف تفاصيل حادث طريق الإسكندرية الصحراوي

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، لم يكن به أي مشاكل ولكن حادث اليوم سببه سحابة ضبابية نزلت فجأة.

وأضاف "قريطم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه في حال نزول شبورة مفاجئة فعلى الناس أن تهدئ السرعة على 40 كيلو كحد أقصى، مؤكدًا أن الحادث نشب بسبب سيارتين اصطدما ودخل فيهما أتوبيس واشتعلت فيهم النيران وجاء أتوبيس آخر من الخلف وهكذا توالت السيارات.

وأكد أن الحادث متكرر في دول كثيرة ولكن على الناس معرفة كيفية التعامل الفوري فعلى السائق أن يسير في منتصف الطريق، ويستعمل إضاءة الإنذار، وإشعال الضوء الداخلي، مشيرًا إلى أن السائق إذا اشتدت الشبورة يلتزم أقصى اليمني ويركن بسيارته في مكان آمن حتى تنقشع الشبورة، لأنه لو كانت منذ البداية لكان المرور أغلق الطرق.

وأوضح أن جهاز الخدمة الوطنية يقوم بإجراءات إصلاح الطريق والذي تضرر بسبب الحرارة الشديدة بعد الحادث، مؤكدًا أنه لابد من ترك مسافة آمنة مع السيارات لمنع وقوع الحوادث.