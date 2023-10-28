سمير فرج: أمريكا ستدخل حرب غزة في هذة الحالة فقط.. فيديو

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن هناك حالة واحدة فقط تشير إلى اقتراب الولايات المتحدة بالتدخل العسكري، والبدء في الحرب الراهنة حاليا في قطاع غزة.

وقال سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك سفينة أمريكية تسمى «ميرسي»، وهي عبارة عن مستشفى عائم، وتحتوي على 3000 آلاف سرير، وطائرات وإخلاء، وحال تحرك هذه السفينة تنذر إلى اقتراب دخول أمريكا دائرة الحرب.

وأوضح اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، شروط حركة حماس للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين مؤكدا أنها ترفض فكرة تبادل الأسرى مقابل وقف إطلاق النار، لكنها تطلب وقف إطلاق النار والإفراج عن 6 آلاف أسير فلسطيني مقابل الإفراج عن الرهائن.

وأضاف سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه من الصعب القيام اجتياح شامل لغزة، لكن ما تفعله الآن حفظا على ماء الوجه.

