ads
الأحد 29 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بهدنة إنسانية فورية

العدد
العدد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 28 أكتوبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

خلال اتصال هاتفى مع رئيس وزراء الهند.. السيسي: تنسيق الجهود الإقليمية والدولية للدفع فى اتجاه وقف إطالق النار بغزة 

مخاطر جسيمة.. مصر تحذر من تداعيات الاجتياح الإسرائيلى للقطاع

«لا يمكننا ضمان أمنك».. جيش الاحتلال يحذر وسائل الإعلام الدولية فى غزة 

الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بهدنة إنسانية فورية 

بعد عزل غزة عن العالم.. مطالبة إيلون ماسك بتثبيت «ستارلينك» على القطاع المحروم من الاتصالات والإنترنت

اعتقال المئات خالل مظاهرة يهودية دعمًا لفلسطين فى نيويورك

تظاهرات فى لندن دعم للشعب الفلسطينى.. والفتات تطالب بإنهاء الصراع

السيسي غزة البوابة الاجتياح الإسرائيلى مصر
ads