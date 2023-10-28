اقرأ غدًا في «البوابة».. الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بهدنة إنسانية فورية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 28 أكتوبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

خلال اتصال هاتفى مع رئيس وزراء الهند.. السيسي: تنسيق الجهود الإقليمية والدولية للدفع فى اتجاه وقف إطالق النار بغزة

مخاطر جسيمة.. مصر تحذر من تداعيات الاجتياح الإسرائيلى للقطاع

«لا يمكننا ضمان أمنك».. جيش الاحتلال يحذر وسائل الإعلام الدولية فى غزة

الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بهدنة إنسانية فورية

بعد عزل غزة عن العالم.. مطالبة إيلون ماسك بتثبيت «ستارلينك» على القطاع المحروم من الاتصالات والإنترنت

اعتقال المئات خالل مظاهرة يهودية دعمًا لفلسطين فى نيويورك

تظاهرات فى لندن دعم للشعب الفلسطينى.. والفتات تطالب بإنهاء الصراع