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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القبض على 7 باكستانيين للاشتباه في صلتهم بعملية إتجار بالبشر بمقدونيا الشمالية

الشرطة مقدونيا
الشرطة مقدونيا
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تمكنت الشرطة بجمهورية مقدونيا الشمالية من إلقاء القبض على سبعة باكستانيين يُشتبه في صلتهم بعملية إتجار بالبشر، تتعلق بمجموعة من 77 مهاجرًا عُثر عليهم جنوبي البلاد.


وقالت الشرطة في بيان أوردته شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية اليوم السبت إن عملية التوقيف تمت في وقت متأخر أول أمس، بالقرب من بلدة جنوبية عندما تعاملوا مع تقارير أفادت بوجود تحركات لمجموعة كبيرة من الأشخاص.


وأوضحت الشرطة أنه وجهت للباكستانيين السبعة تهم إجرامية، حيث يعتقد أنهم منظمو الدخول غير القانوني للمهاجرين إلى مقدونيا الشمالية من اليونان المجاورة.


ويعد المهاجرين أول أكبر مجموعة تعبر إلى داخل جمهورية مقدونيا الشمالية خلال الأشهر الأخيرة، حيث كانوا يجدون مأوى بمركز استقبال في بلدة جيفجليا الحدودية في انتظار ترحيلهم للعودة إلى اليونان.

مقدونيا الشرطة باكستان
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