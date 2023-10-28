«التعاون الإسلامي» ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لهدنة إنسانية فورية ودائمة بغزة

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة؛ تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، وكذلك إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وثمنت المنظمة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت مواقف الدول التي أيدت هذا القرار، الذي يعكس المسؤولية الدولية والإرادة السياسية للغالبية الساحقة من دول العالم، التي تدعو إلى وقف حرب إسرائيل على الشعب الفلسطيني.

ودعت إلى تنفيذ بنود هذا القرار وضرورة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بالامتثال الفوري والكامل للالتزامات التي تقع عليها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.