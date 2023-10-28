طالبة بجامعة المنصورة تفوز بالمركز الأول أفريقيا آنسات لمحترفى الجوجيتسو

فازت اللاعبة رغد مصطفى حسنى ابراهيم الطالبة بالمستوى الرابع بكلية الزراعة جامعة المنصورة ولاعبة منتخب مصر في الجودو بالمركز الأول افريقيا آنسات لمحترفى الجوجيتسو و التى أقيمت باستاد القاهرة الدولى فى اطار منافسات البطولة القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو – أفريقيا.

و من جانبه هنأ الدكتور الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الطالبة رغد مصطفى حسنى الوطني لاعبة منتخب مصر بعد التتويج بالمركز الأول أفريقيا .

و أشاد رئيس جامعة المنصورة بالمشاركة المُشرفة والأداء المتميز للطالبة في منافسات البطولة، مؤكدًا كفاءة طلاب الجامعة وتميزهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في المسابقات المحلية والدولية في مختلف المجالات والفوز بمراكز متقدمة.

وأشار إلى إن مشاركة الطلاب في المسابقات المختلفة تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم، بما يساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة، مؤكدًا دعمه الكامل وتشجيعه للطلاب المشاركة في مختلف المسابقات بعد إعدادهم بشكل متكامل.