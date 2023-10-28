الدوري السعودي.. رونالدو على رأس قوة النصر الضاربة أمام الفيحاء

أعلن لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر، تشكيل لاعبيه الذي سيواجه نظيره الفيحاء، اليوم السبت، في بطولة الدوري السعودي.

ويستضيف ملعب الملك فهد الدولي، في تمام الساعة الخامسة عصرا، في إطار منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن.

واعتمد كاسترو على قوته الضاربة في الهجوم بقيادة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى جانب السنغالي ساديو ماني والبرازيلي تاليسكا.

ويبدأ النصر المباراة أمام الفيحاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: نواف بوشل – إيميريك لابورت – عبدالإله العمري – أليكس تيليس.

خط الوسط: عبد الرحمن غريب – سيكو فوفانا – أوتافيو.

خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – أندرسون تاليسكا.

ويحتل النصر المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة جمعهم من 7 انتصارات وتعادل، فيما يأتي فالفيحاء في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.