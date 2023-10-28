الأمم المتحدة: استمرار تقديم المساعدات المنقذة للحياة في أوكرانيا

قالت الأمم المتحدة إن العمليات الإنسانية مستمرة في تقديم المساعدات المنقذة للحياة في أوكرانيا، وسط الهجمات المستمرة في جميع أنحاء البلاد.

وأفاد بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني بأن قافلة مشتركة بين وكالات الأمم المتحدة وصلت إلى مجتمع هوليابول على خط المواجهة، الواقع في منطقة زابوريجيا، حاملة الأدوية ومستلزمات المأوى ومستلزمات النظافة وغيرها من المساعدات لدعم حوالي 2،000 شخص.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، متحدثا من نيويورك، إن المدينة عانت من دمار واسع النطاق ولا تزال بدون كهرباء ومياه وغاز.

وأضاف: "القافلة الإنسانية اليوم هي الثالثة عشرة هذا العام إلى منطقة زابوريجيا. لقد تمكنت الأمم المتحدة وشركاؤنا من الوصول إلى ما يقرب من 30 ألف شخص هناك خلال الأشهر العشرة الماضية فقط".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قامت المنظمات غير الحكومية بتسليم مواد الإيواء التابعة للأمم المتحدة في غرب أوكرانيا، في أعقاب هجوم وقع يوم الأربعاء الماضي والذي ألحق أضرارًا بمئات المنازل وعشرات المدارس وغيرها من المرافق المدنية في منطقة خميلنيتسكي. وبحسب ما ورد أصيب العشرات من السكان.

وقال دوجاريك إن الإمدادات ستوفر مواد لتغطية الأسطح والنوافذ المتضررة لحماية السكان مع اقتراب فصل الشتاء. كما قدم الصليب الأحمر الأوكراني والمنظمات غير الحكومية الوطنية المساعدة الطارئة، حيث قدم الشركاء الدعم القانوني والصحة العقلية للأسر المتضررة.