أمين عام مستقبل وطن: الرئيس السيسي يواصل تعزيز وعي المصريين

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الرئيس السيسي حريص دومًا على تجديد رسائل الطمأنة للشعب المصري وبث الثقة في نفوسهم فيما يتعلق بمستقبل وطنهم.

وأضاف رشاد، أن هذا النهج الذي يتبناه السيد الرئيس يأتي في إطار معركة الوعي التي تخوضها الدولة سعيًا نحو تعزيز وعي الشعب المصري وتوسيع مداركه وغلق الطريق أمام مثيري الفتن والشائعات.

وأشار "رشاد" إلى أن رسائل الرئيس خلال افتتاح المعرض الدولي السنوي للصناعة، طمأنت النفوس وأكدت قوة وتأهب الدولة لحماية أمنها القومي ومصالحها ضد كل من يحاول المساس بها.

وأوضح أن كلمات الرئيس أكدت أيضًا موقف مصر الراسخ والداعم للقضية الفلسطينية والرافض للعدوان الاسرائيلي وممارساته الاجرامية في غزة، وأن مصر ستواصل العمل من أجل تحقيق تطلعات شعبها الشقيق.

وجدد "رشاد" الدعوة لجموع المصريين بالاصطفاف جميعًا خلف قياداتنا الرشيدة وجيشنا الباسل في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة..