كولر: جاهزون لمواجهة صن داونز

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، على جاهزية الفريق لمباراة صن داونز المقرر لها غدا الأحد على استاد لوفتوس في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

وقال كولر: «سعيد جدا بالتواجد في جنوب إفريقيا، وهي المرة الثانية التي أتواجد فيها.. لقد تعلمت كثيرا من المرة الأولى، عندما واجه فيها الأهلي صن داونز .. مباراة الغد ستكون مختلفة... نحن أبطال إفريقيا».

وأضاف المدير الفني: «الدوري الإفريقي يضم ٨ فرق في نسخته الأولى من أفضل الفرق داخل القارة، البطولة صعبة وسنبذل أقصى ما لدينا غدا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية».

وأكد على أن الأهلي هدفه الأساسي هو التتويج بالبطولة كما هي عادة الفريق عندما يشارك في أي بطولة.

وشدد كولر على أنه لا ينظر إلى التاريخ وأن مباراة الموسم الماضي بين الفريقين في دوري الأبطال كانت في الماضي والتفكير الآن ينصب على مواجهة الغد.

أشار المدير الفني للفريق إلى أنه لا يفكر كثيرا في المنافس بقدر التفكير في فريقه وطريقة اللعب.

واختتم كولر تصريحاته قائلا: «لم يكن لدينا وقت كبير لمعالجة بعض الأخطاء وإهدار الفرص، ولكن نحن أبطال إفريقيا وهذا يؤكد قدرتنا على التسجيل وهو أمر يحتاج إلى التركيز داخل منطقة الجزاء وهو ما سوف يحدث في مباراة الغد».