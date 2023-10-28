الرئيس السيسي يجري حوارا مع أحد طلاب منحة المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

أدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، حوارا مع أحد طلاب منحة المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك خلال جولته التفقدية بالمعرض الدولي للصناعة، اليوم السبت.

وسأل الرئيس السيسي، الطالب خلال حديثه معه:"هل تعلمت كويس وكم مدة التعليم التي درستها فيها، وهل يوجد لديك أي ملاحظات؟".

وأجاب الطالب:"طبعا اتعلمت أحسن تعليم، واستطاعت أن أحدد مهنتي من خلال دراستي، فبعد حصولي على الدبلوم، توفرالمدرسة العمل في شركة بعد مدة من التدريب".

ويركز الملتقي والمعرض الدولى السنوي للصناعة في دورته الثانية على تطوير الصناعة المحلية، من خلال التنمية البشرية وبناء الإنسان ضمن استراتيجية الدولة المصرية.كما يعد الملتقى من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية.

والمعرض يهدف إلى دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية والإفريقية والعربية والدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويضم مستثمرين ومؤسسات اقتصادية متعددة، والاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.