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السبت 28 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الهلال الأحمر الدولى: مصر جسر عبور كل المساعدات الإنسانية إلى غزة

الهلال الأحمر الدولي
الهلال الأحمر الدولي
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قالت مي الصايغ مسئولة اتصال بالهلال الأحمر الدولي، إن ما تم إدخاله إلى قطاع غزة من مساعدات ضئيل؛ مقارنة بحاجات القطاع الذي يعاني كارثة إنسانية.

وطالبت "الصايغ"، خلال لقائها على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، العالم، بتحمل مسئولياته تجاه قطاع غزة، مشددة على أنه يجب تأمين إدخال المساعدات للقطاع.

وأوضحت أن الهلال الأحمر المصري يقوم بجهود جبارة من خلال مديره التنفيذي الدكتور رامي الناظر، ويعملون بجهود حثيثة مع الحكومة المصرية لتأمين الدعم اللوجيستي؛ لتكون مصر هي الجسر لعبور كل المساعدات الإنسانية والدعم اللازم.

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