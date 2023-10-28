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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعليم الوادي الجديد: انطلاق المنصة التعليمية لطلاب الإعدادية غدًا

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد
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أعلن  سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن بدء فعاليات المنصة التعليمية ( تعلم معنا ) غدًا الأحد، والتي يجرى تنفيذها لدعم طلاب المحافظة بالمرحلة الاعدادية، بالتنسيق والتعاون مع إدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن البرنامج يبدأ بتقديم الحصص التفاعلية للطلاب ( on line ) حسب الجدول المرفق بالإستعانة بنخبة متميزة من المعلمين الأكفاء المتميزين ذوى الخبرات بالمواد الدراسية المختلفة.

ومتاح دخول الطلاب من الصف الأول حتى الثالث الإعدادى فضلا عن استمرار فعاليات البرنامج لتلاميذ الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والذى جرى انطلاقه منتصف الشهر الجاري الانضمام إلى المنصة من خلال الايميل الموحد وكلمة المرور الخاص بالطالب.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

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التربية والتعليم التطوير التكنولوجي التعليم بالوادى الجديد الوادي الجديد
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