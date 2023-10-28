محافظ الشرقية يأمر بتوسعة مداخل ومخارج المنطقة الصناعية بالزوامل ببلبيس

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة بالبدء فوراً في أعمال توسعة مداخل ومخارج المنطقة الصناعية لتيسير دخول وخروج السيارات من والى المنطقة الصناعية ولخلق بيئة استثمارية جيدة امام المستثمرين وأصحاب المصانع.

جاء ذلك اليوم عقب اجتماع المحافظ مع مستثمري المنطقة الصناعية بالزوامل لتذليل كافة المعوقات أمام النهوض بالصناعة وتهيئة الأجواء المناسبة للمستثمرين بالمحافظة.

من جانبها قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع إدارة الإستثمار في حضور محمد فتحي نائب رئيس المركز ومحمود سعيد رئيس الوحدة المحلية بالزوامل ومختار عبدالله نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل بالبدء فى اعمال توسعة مداخل ومخارج المنطقة الصناعية وتسوية المدخل الرئيسى تمهيدا لأعمال الرصف من اتجاه نزلة المنطقة من الطريق الأوسطى وكذلك توسعة وتمهيد المخرج الرئيسى للمنطقة مروراً بالطريق الأوسطى بدلا من النزلة العمودية أعلى الطريق الأوسطى تفاديا لوقوع الحوادث المرورية حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

وأكد المحافظ أن المحافظة تسعى بكل جهد لدعم وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة والوقوف على المعوقات التى تواجه المستثمرين والعمل على حلها وتذليل العقبات واستكمال جميع الخدمات لتوفير بيئة استثمارية صالحة لجذب المستثمرين وتسهيل عملهم واتاحة فرص عمل مناسبة للشباب ليحيوا حياة كريمة.