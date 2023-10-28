محافظ شمال سيناء يتفقد أماكن تخزين مساعدات قطاع غزة بالعريش

تفقد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، أماكن تخزين المساعدات المتنوعة التي وصلت إلى مدينة العريش من عدة دول ومنظمات دولية لصالح قطاع غزة، في مدينة العريش، في حضور اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.

وأكد المحافظ على جودة تخزين المواد الاغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية في مخازن مؤمنة في مدينة العريش، لافتا إلى وصول تلك المساعدات جوًا عن طريق مطار العريش الدولي من عدة دول عربية واجنبية ومنظمات دولية.

وأضاف المحافظ، أنه يتم تحميل جزء من هذه المساعدات وخاصة الادوية والمستلزمات الطبية والأغذية على شاحنات طبقًا للأولويات الملحة في قطاع غزة، وارسالها إلى معبر رفح البري، لإدخالها إلى قطاع غزة.