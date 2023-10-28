الاتحاد المصري للسباحة ينتهي من خطة لتطوير ألعاب الماء

قال المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للسباحة ، وعضو الاتحاد العالمي لألعاب الماء، ونائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، إن مجلس إدارة الاتحاد منذ انتخابه ، وضع استراتيجية لتطوير ألعاب الماء وأهداف محددة لاعتلاء مصر منصات التتويج فى مختلف البطولات التى تشارك فيها السباحة المصرية ، فضلا عن نشر اللعبة ، وزيادة عدد الممارسين للسباحة القصيرة والطويلة وكرة الماء والغطس والبالية المائى ، وزيادة عدد البطولات فى مختلف المراحل السنية ، وتطوير منظومة اللعبة من حكام وأجهزة فنية وإدارية ومنقذين ومشرفين ، فضلا عن تطوير اللجان المختلفة للاتحاد ، وبخاصة لجنة المسابقات ، التى كان لها دورا بارزا فى انتظام المسابقات فى التوقيتات المحددة ، دون حدوث أى مشكلات تذكر ، مما كان له أبلغ الأثر فى تحقيق نتائج عالمية ، لم تتحقق من قبل منذ إنشاء الاتحاد عام 1910، مشيرا إلى أن الطفرة الكبيرة التى حدثت فى الاتحاد ، بفضل تضافر جهود أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالكامل، وتفهم وتعاون أعضاء الجمعية العمومية الذين أثنوا خلال الجمعية العمومية التى عقدت مساء أمس على الجهود التى بذلها مجلس الإدارة خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى .

وكشف إدريس عن الإيرادات التى تحققت، والمصروفات خلال الدورة الإنتخابية الحالية قائلا ، إن إيرادات الاتحاد فى العام المالى 2019/2020 بلغت 31 مليون و514 الف و698 جنيه ، وتم صرف 18مليون و935 الف و232 جنيه ، بفائض قدره 12 مليون و579 الف و466 جنيه ، وفى العام المالى

2020/2021 ، بلغت الإيرادات 31 مليون و435 الف و234 جنيه ، فى حين تم صرف مبلغ وقدره 14 مليون و272الف و102 جنيه ، بفائص قدره 17 مليون و163 الف و132 جنيه ، وفى العام المالى 2021/2022 بلغت الإيرادات 35 مليون و285 الف و688 جنيه ، فى حين بلغت قيمة المصروفات 22 مليون و584 الف و609 جنيه ، بفائص بلغ 12 مليون و701الف و79 جنيه ، ليستمر الاتحاد فى تنفيذه خططه ، ومسابقاته ، وتنظيم بطولاته المختلفة ، والصرف على أبطاله داخليا وخارجيا .

وتابع إدريس أن إيرادات الاتحاد بلغت 70 مليون و476 و822 الف جنيه ، فى حين بلغت المصروفات 58 مليون و953 الف و717 جنيه ، بفائص قدره 11 مليون و523 الف و105 جنيه وذلك فى العام المالى 2022/2023 ، وبإجمالي فائض قدره 53 مليون و966 الف و782 جنيه خلال الدورة الإنتخابية فى إنجاز مالى وفنى وإدارى لم يحدث من قبل ، رغم إقامة وتنظيم كل البطولات المحلية المدرجة فى برنامج النشاط الرياضى السنوى للاتحاد، والمشاركة فى عدد كبير من البطولات الدولية والعالمية التى أقرها مجلس الإدارة، بفضل الفكر الإستثمار الذى انتهجه مجلس الإدارة لتوفير موارد مالية ذاتية ، للصرف على الألعاب الخمس المدرجة في نشاط الاتحاد .

وأكد إدريس أن زيادة الإيرادات أدت إلى توسيع قاعدة الممارسة، ونشر اللعبة، والتوغل فى المشاركة فى بطولات العالم ، فبعد أن كان مسجلا فى سجلات الاتحاد الرسمية نحو 26 الف لاعب ولاعبة ، زاد العدد ليتخطى 120 ألف لاعب ولاعبة ، كما كان عدد الأندية المشاركة فى نشاط الاتحاد 36 ناديا تخطى العدد ليتجاوز 200 نادي ، لافتا إلى أن بطولة الجمهورية للسباحة القصيرة التى ستقام على حمام السباحة بمجمع حمامات السباحة بهيئة ستاد القاهرة الدولى الأسبوع المقبل وصل عدد الأندية المشاركة فيها حتى الآن 123 ناديا .

أشار إدريس أن فكر مجلس الإدارة وسياسته أدت إلى زيادة الإيرادات للصرف على الأنشطة المحلية والعربية والإفريقية والإقليمية والدولية ، فبعد أن كان يشارك فى بطولة العالم أو أحد سلسلة كأس العالم ثلاثة أو أربعة لاعبين على الأكثر ، أصبحنا نشارك بأكثر من 50 لاعبا ولاعبة ، فضلا عن زيادة المشاركات العالمية ، فأصبح السباح يشارك فى من 10 إلى 15 بطولة عالم فى العام الواحد ، بعد أن كان يشارك فى بطولة أو أثنين على الأكثر فى العام الواحد ، مما زال من معدل الرهبة فى نفوس سباحينا ، وأصبحوا قادرون على الدخول فى النهائيات ضمن أفضل ثمانية سباحين على مستوى العالم ، لافتا إلى أن السباحة المصرية كانت فى المركز السادس عربيا وأفريقيا فى الماضى ، أصبحنا الآن نتسيد القارة الأفريقية والدول العربية ، وكنا تتأهل إلى الأولمبياد عن إفريقيا ، أو من خلال الكوتة المحددة للقارة السمراء ، أصبحنا نتأهل حاليا ضمن أفضل 10 سباحين على مستوى العالم ، مضيفا إلى أن منتخب السباحة التوقيعية تأهل لأوليمبياد باريس بعد الطفرة التى أحدثتها الخبيرة الكندية مع المنتخب بعد أن زاد معدل الصرف على الألعاب المختلفة ، وأصبح الاتحاد لديه أرصدة مالية فى البنوك تمكنه من تنفيذ الخطط والبرامج التى تصب فى صالح اللعبة وتطورها محليا وعالميا .

أوضح رئيس اتحاد السباحة أنه تأهل حتى الآن إلى الاوليمبياد سباح واحد ، وما زال أمامنا سباحين آخرين لديهم القدرة على. التأهل أمثال فريدة عثمان وأحمد أكرم وعبد الرحمن سامح صاحب ذهبية وفضية فى كأس العالم باليونان والمجر على الترتيب ، وأيضا يوسف رمضان وياسين حسام ، كما أن هناك فى الغطس ننتظر تأهل ثلاثة لاعبين فى ديسمبر المقبل لباريس ، معلنا أن زيادة الصرف وتطوره أدى إلى أن نصل للمستويات العالمية .

وأعلن إدريس أن الجمعية العمومية للاتحاد وافقت بالإجماع على الميزانية والحساب الختامى وبرنامج النشاط للعام المالى 2023 / 2024 ، مؤكدا أن أعضاء الجمعية وافقوا على إقامة بطولة الجمهورية للسباحة القصيرة موسم 2023/2024 من سن 11عاما وحتى مرحلة العمومى خلال الفترة من الأول من نوفمبر وحتى 26 ديسمبر المقبلين ، وإقامة بطولة كأس مصر للسباحة القصيرة لنفس الموسم من مرحلة 15 عاما وحتى مرحلة العمومى ، مع السماح لافرع الاتحاد فى المحافظات المختلفة بإقامة منافسات المراحل من 11 وحتى 14 عاما ، كما وافقت الجمعية على زيادة رسوم اختبار النجمة من 300 إلى 400 جنيه ، مع زيادة بدلات الحكام بنسبة 25 فى المائة فى كل الالعاب ، مع تحمل الاتحاد تكاليف الرعاية الصحية للحكام ، مضيفا أن الجمعية حضرها كل من أحمد هارون نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ، وإبراهيم زاهر السكرتير العام ، والدكتور هشام العامرى أمين الصندوق ، والدكتور الشيماء الدمرداش ، والسيد على وارده ، ومحمد حسن ، وإسلام صميدة ، ويحيى ضو ، وأحمد زكريا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ، ولم يحضر لظروف خاصة كل من أمير عبد الجواد نائب رئيس مجلس الإدارة ، ومحمد إبراهيم ومحمد صدقى عضوا مجلس الإدارة .