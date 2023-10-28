السيسي:  "الدولة قوية بشعبها مش برئيسها ولا حكومتها"

حث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على ضرورة توعية الطلاب لدى المدارس ولاسيما التعليم الفني منها، مؤكدا أن الطلبة جزء من المنظومة ولا بد من تحقيق الفهم وتوعية الطلاب بأهمية عملهم وتحقيق جاهزيتهم.

وأكمل الرئيس السيسي حديثه قائلا إنه لا بد أن يتم تعليم الطلاب في تلك المدارس ليكون مسئولا في المنشأة الصناعية حتى يكون جزءًا إيجابيًا فيها، وأنه لابد من الاهتمام ببناء الشخصية وهناك شركات لا تحقق أرباحا وتريد الحوافز .

وأكد الرئيس أن الدولة القوية قوية بشعبها مش برئيسها ولا حكومتها.

جاء ذلك خلال مؤتمر اتحاد الصناعات، بمركز المنارة الدولية بالقاهرة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

ويشارك في المؤتمر أيضا، عدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب وممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن، وأعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية، ورجال الأعمال، ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورؤسـاء وأعضـاء الغرف الصناعية، والمجالس الاستثمارية، وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.