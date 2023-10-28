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السبت 28 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الفلبين: إعداد الترتيبات اللازمة لعودة 124 مواطنا من لبنان

الفلبين
الفلبين
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 أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم السبت، إعداد الترتيبات اللازمة لإعادة مواطنيها الراغبين في العودة من لبنان على خلفية الاضطرابات هناك.
وذكرت وزارة العاملين بالخارج الفلبينية أن 124 عاملا في لبنان يرغبون في العودة، مضيفة أنه تم إجلاء عدد من المواطنين من جنوب لبنان المتأثر بالاشتباكات مع إسرائيل، وذلك حسبما أوردت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية.
وكانت وزارة الخارجية الفلبينية رفعت مستوى التحذير في لبنان إلى المستوى الثالث، وهو ما يعني الإعادة غير الإجبارية.
 

الفلبين لبنان
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