الفلبين: إعداد الترتيبات اللازمة لعودة 124 مواطنا من لبنان

السبت 28/أكتوبر/2023 - 11:23 ص

أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم السبت، إعداد الترتيبات اللازمة لإعادة مواطنيها الراغبين في العودة من لبنان على خلفية الاضطرابات هناك.

وذكرت وزارة العاملين بالخارج الفلبينية أن 124 عاملا في لبنان يرغبون في العودة، مضيفة أنه تم إجلاء عدد من المواطنين من جنوب لبنان المتأثر بالاشتباكات مع إسرائيل، وذلك حسبما أوردت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية.

وكانت وزارة الخارجية الفلبينية رفعت مستوى التحذير في لبنان إلى المستوى الثالث، وهو ما يعني الإعادة غير الإجبارية.

