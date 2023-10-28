أوكرانيا: روسيا تسقط 16 قنبلة موجهة فوق خيرسون

السبت 28/أكتوبر/2023 - 11:15 ص

قالت رئيسة المركز الصحفي لقوات الدفاع الجنوبية بالجيش الأوكراني ناتاليا هومينيوك، إن الجيش الروسي أسقط أمس 16 قنبلة موجهة فوق إقليم خيرسون بجنوب البلاد.

وذكرت هومينيوك في تصريح (نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم /السبت/ - أن الروس يواصلون ممارسة الضغط الرئيسي من الجو. ومرة أخرى، يشير هذا إلى استخدام الطيران التكتيكي. القصف على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو المحرر لا يتوقف.

وتعاني البلدات الواقعة على الساحل مباشرة من الهجمات بالقنابل الموجهة. والليلة الماضية استخدم الجيش الروسي 16 منها، بشكل عام، خلال يوم القتال الماضي، تم إسقاط إجمالي 27 قنبلة موجهة على بلدات خيرسون.

وأشارت هومينيوك إلى أن "هذه الوسائل يستخدمها الروس في جميع أنحاء خط المواجهة".. وأضافت أن الجيش الروسي يواصل شن هجمات بطائرات بدون طيار فضلا عن استخدام الذخائر العنقودية، حيث يقوم بإسقاط متفجرات من طائرات بدون طيار على المناطق المأهولة بالسكان.