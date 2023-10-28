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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"الصحة العالمية": لا نزال غير قادرين على التواصل مع موظفينا في غزة

تيدروس أدهانوم جيبريسوس
تيدروس أدهانوم جيبريسوس
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قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن الهيئة الأممية لا تزال غير قادرة على التواصل مع موظفيها ولا مع المرافق الصحية في غزة، في ظل استمرار انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات بالقطاع.
وأضاف تيدروس - في تصريحات حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت- أن “انقطاع الكهرباء في غزة يجعل من المستحيل وصول سيارات الإسعاف إلى الجرحى”، وتابع "لا يمكن إجلاء المرضى في مثل هذه الظروف أو العثور على ملجأ آمن".
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن في وقت سابق أنه فقد الاتصال بمركز عملياته وبكل فرقه في قطاع غزة؛ بسبب قطع السلطات الإسرائيلية الاتصالات اللاسلكية والخلوية والإنترنت.

الصحة العالمية الهلال الأحمر الفلسطيني
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