وظائف متاحة للمتخصصين في مجال المياه بمركز التدريب الاقليمي للموارد المائية

أعلنت وزارة الموارد المائية والري في بيان لها، اليوم الجمعة، عن توافر وظائف مهندسين ومختصين بمجال المياه، وذلك بمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بالتعاون مع المشروع الإيطالى " المعرفة المائية " ، بناء على توجيهات الاستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.

وبحسب البيان سيتم عقد البرنامج التدريبى ( Sustainable Water Management in Irrigated Agriculture under Climate Change an Uncertaities:Interfacing on -off Farm Systems)، والذي يهدف إلى رفع القدرات الفنية والإدارية للقائمين على إدارة المياه فى مصر ، كما أن الدراسة فى البرنامج للسادة المهندسين باللغة الإنجليزية، وسيبدأ البرنامج يوم الأحد الموافق ٥ نوفمبر ٢٠٢٣، لمدة (٨) أسابيع، على أن يكون الأسبوع الاول تعلم عن بعد عبر منصة معهد سيام بارى CIEHAM-Bari الإيطالى، وسيعقد امتحان فى نهاية الأسبوع التدريبى الأول لإختيار أعلى (٢٠ ) متدربًا، ويستكمل البرنامج يوم الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ ولمدة (٤) اسابيع بالحضور الفعلى لمقر مركز التدريب الإقليمى بمدينة السادس من أكتوبر.

وعلى من يرغب فى التسجيل استيفاء نموذج الترشح ورفع السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية وخطاب موافقة جهة العمل على الرابط

https://forms.gle/6yaPEgdCTXdHoeUJ8

