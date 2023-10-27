محيي إسماعيل في ضيافة مونودراما "سيب نفسك".. صور

يواصل عرض المونودراما "سيب نفسك" ليالي عرضه على قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام في شارع القصر العيني.

وقد شهد العرض مساء أمس الخميس، الفنان محيي إسماعيل، والمخرج حمدي أبو العلا، والسيناريست أسامة فهمي، والصحفي جمال عبدالناصر، والمستشار محمد منسي، وكوكبة من الصحفيين والمخرجين وكان في استقبالهم مدير الفرقة الفنان محسن منصور.

وتعرض مونودراما "سيب نفسك" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في الثامنة والنصف مساء.

"سيب نفسك" عرض فني يتناول فكرة الإقدام على الانتحار، حيث تجسد الفنانة فاطمة محمد علي دور عاملة نظافة بسيطة تكتشف أثناء دورية عملها إقدام رجل على الانتحار من فوق السطح، فتندفع صاعدة سلم العمارة الشاهقة لتمنعه من جريمته.

مسرحية "سيب نفسك" مونودراما غنائية استعراضية للفنانة فاطمة محمد علي، ديكور أحمد أمين، أزياء نهاد السيد، موسيقى وألحان حاتم عزت، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات مناضل عنتر، أشعار محمد مخيمر، تصميم وتنفيذ عروسة نبيل الفيلكاوي، إنتاج ماسكات د أمير عبد المسيح، ترجمة د.نبيلة حسن، تأليف مارك إيجيا، دراماتورجيا وإخراج جمال ياقوت.

يشار إلى أن العرض قد حصل على جائزة أفضل ممثلة، وجائزة أفضل مونودراما مسرحية متكاملة بمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة 2023، كما حصل المخرج المسرحي الدكتور جمال ياقوت، على جائزة التميز كمخرجا لمونودراما "سيب نفسك"، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثلة دور أول نساء مناصفة في المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة الماضية.