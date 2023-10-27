القاهرة الإخبارية: حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس أيزنهاور» تقترب من المنطقة لدعم إسرائيل

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس أيزنهاور” التي أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية لدعم إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة تقطع نصف المسافة وتقترب من المنطقة.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن أكثر من 80 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة منذ بدء السماح بدخول أول شاحنة عبر معبر رفح، وحتى الآن، كما أن التحالف الوطني يواصل تجهيز شحنات جديدة من المساعدات.

وذكرت القناة، أن منظمة الأغذية العالمي، انتقدت تعنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إدخال الوقود إلى القطاع، إذ ذكرت أن نقص الوقود يهدد تقديم المساعدات الغذائية لغزة.