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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط عاطل بحوزته 2 كيلو فودو بعين شمس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على عاطل بحوزته 2 كيلو فودو بدائرة قسم شرطة عين شمس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (18 عبوة بلاستيكية بداخلها كمية من الفودو المخدر وزنت 2 كيلو جرام  - كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمن بالقاهرة كمية من مخدر الحشيش قسم شرطة عين شمس نشاطه الإجرامى
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