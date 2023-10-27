سقوط عاطل بحوزته 2 كيلو فودو بعين شمس

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على عاطل بحوزته 2 كيلو فودو بدائرة قسم شرطة عين شمس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (18 عبوة بلاستيكية بداخلها كمية من الفودو المخدر وزنت 2 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.