المطران عطاالله حنا: "ما يحدث في غزة لا يمكن وصفه بالكلمات"

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم الجمعة “إننا نتسائل امام هذه المشاهد المروعة التي نراها في غزة الى متى سوف يستمر هذا العدوان ومتى ستنتهي هذه الحرب ؟ وبتنا نعيش حالة صدمة وآلام واحزان على اخوتنا المدنيين الابرياء الذين يقتلون هناك” .

وأضاف “ان صور الاطفال الذين يقتلون انما يجب ان تؤثر حتما على الرأي العام العالمي فالعالم اليوم بدأ يدرك جسامة الظلم الواقع على شعبنا ، وهنالك برلمانات وشخصيات مرموقة في هذا العالم بدأت تتسائل ما هو ذنب الاطفال لكي يقتلون وكم هو عدد الاطفال الذين يجب ان يقتلوا لكي تتوقف هذه الحرب ؟!”.

وتابع “اعتقد أننا امام مأساة انسانية حقيقية والشعوب الحرة في العالم ومعها الامة العربية يجب ان يبذل الجميع جهودا جبارة من اجل وقف هذه الحرب فكفانا دماء وخرابا واشلاء وآلاما ودموعا واحزانا .. ومأساة غزة ماثلة امامنا وهي وصمة عار في جبين الانسانية وخاصة اولئك الذين يتغنون بحقوق الانسان ويتجاهلون هذه المظالم الذي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني”.

واختتم قائلا : عندنا حساسية مفرطة تجاه مشاهد القتل والدماء والعنف والحروب لان ثقافتنا هي ثقافة لا عنفية فنحن نرفض الحروب ونرفض ثقافة العنف والانتقام كما اننا نرفض استهداف الابرياء المدنيين الذين يدفعون فاتورة الحروب ويدفعون فاتورة السياسات القذرة في هذا العالم .. نسأل الله بأن تنتهي هذه الحرب سريعا والتي خلفت دمارا هائلا وقضت على عائلات برمتها ناهيك عن الاطفال والكبار والصغار وكل هذا يحدث في هذا العصر الذي فيه العالم كان من المفترض ان يكون في وضع افضل ولكن ويا للاسف هنالك من يتحكمون بمصائر الشعوب وهنالك من يسعون للتآمر على شعبنا وعلى عدالة القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة ليس عدوانا على غزة واهلها فحسب بل هو عدوان على الشعب الفلسطيني كله وهو عدوان على كل قيمة انسانية او اخلاقية او روحية نبيلة في هذا العالم".