أمريكا وباكستان تؤكدان ضرورة التدفق المستمر للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة

الجمعة 27/أكتوبر/2023 - 10:26 ص

أكدت الولايات المتحدة وباكستان ضرورة التدفق المستمر للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة ومنع انتشار رقعة الصراع.

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية بين القائمة بأعمال نائب وزير الخارجية ووكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند ووزير الخارجية الباكستاني في حكومة تصريف الأعمال جليل عباس جيلاني لمناقشة القضايا الحاسمة في الشراكة الأمريكية-الباكستانية.

وبحث الطرفان مصلحتهما المشتركة في تسهيل إعادة التوطين الآمن في الوقت المناسب للأفغان المؤهلين في الولايات المتحدة.

واتفق الجانبان على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة تكون شاملة وتعقد بطريقة تتفق مع القوانين الباكستانية.

وتطرقت نولاند خلال مكالمتها مع جيلاني إلى مناقشة الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس. وسلطت القائمة بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكي الضوء على دعوة الولايات المتحدة للإفراج عن جميع الرهائن وحماية المدنيين من الأذى.

