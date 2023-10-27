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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصدر سيادي لـ«القاهرة الإخبارية»: كل الخيارات متاحة بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ على مدينة طابا المصرية

حادث طابا
حادث طابا
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قال مصدر سيادي للقاهرة الإخبارية، إنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ على مدينة طابا المصرية فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها ومصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب. 

كانت قد قالت مصادر مطلعة لـ قناة ‎القاهرة الإخبارية إنه تم وصول قوات الأمن إلى موقع حادث طابا لبدء التحقيقات الأولية.

وكانت قد أفادت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر مطلعة تؤكد أنه لا وفيات في حادث طابا وإصابات طفيفة تلحق بـ6 مواطنين.

وأضافت المصادر أن الحادث استهدف مبنى إسعاف مدينة طابا والسكن المخصص لإدارة مستشفى طابا.

كانت قد أفادت مصادر مطلعة أنه فى إطار التصعيد الجاري في غـزة سقط صاروخ فى طابا، مما أسفر عن إصابة 6 وحدوث تلفيات فى إحدى العمارات السكنية.

وأشارت المصادر إلى أن الواقعة تخضع للتحقيق الجاد للكشف عن ملابسات ما جرى. 

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مدينة طابا حادث طابا القاهرة الاخبارية إطلاق الصاروخ على مدينة طابا
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