«مرموش» يحرز هدفًا في اكتساح آينتراخت فرانكفورت لهلسنكي بدوري المؤتمر

اكتسح فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري عمر مرموش، نظيره هلسنكي الفنلندي بسداسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب دوتش بانك بارك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وشارك مرموش في اللقاء، ضمن التشكيل الأساسي لفرانكفورت، ولعب حتى الدقيقة 56 بعد استبداله بقرار من المدير الفني دينو توبمولر، وذلك بنزول المهاجم جيسيك نجانكام.

وكان الشوط الأول من المباراة، انتهى بتقدم رفاق عمر مرموش برباعية نظيفة، حيث افتتح إيريك إيبيمبي التهديف في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف روبين كوخ الهدف الثاني في الدقيقة 27، ثم عزز مرموش تقدم فرانكفورت بهدف ثالث في الدقيقة 30 من تسديدة داخل منطقة الجزاء، فيما جاء الهدف الرابع عن طريق لويس سيلفا ميلو في الدقيقة 45+3.

وفي الشوط الثاني، سجل التونسي إلياس السخيري خامس الأهداف في الدقيقة 55، ثم عاد إيبيمبي من جديد ليختتم السداسية في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، رفع آينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل بها وصافة جدول ترتيب المجموعة السابعة من مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي، فيما تجمد رصيد هلسنكي عند نقطة وحيدة ليتذيل بها الترتيب.