اللواء نصر سالم: إسرائيل لن تجرؤ على مواجهة المقاومة قبل تدمير دفاعاتها

قال اللواء نصر سالم، الخبير بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الدولة المصرية حذرت من الاجتياح البري لقطاع غزة مرارًا وتكرارًا، وعلق: "إسرائيل تخشى مواجهة المقاومة الفلسطينية".



وأكد اللواء نصر سالم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن إسرائيل لن تتجرأ على مهاجمة المقاومة في غزة قبل تحقيق نسبة خسائر لا تقل عن 90% في دفاعات حماس، وذلك لأنها تعلم أن المواجهة مع حماس ستكلفها الكثير من الخسائر المالية والبشرية، لذا المجازر الصهيونية عبارة عن خطط واضحة تم الإعداد لها مسبقًا.

وأضاف أن ما يحدث حاليًا من مناورات سياسية هدفه إعطاء وقت لإسرائيل لعمل تمهيد نيراني لتحقيق أكبر نسبة تدمير في دفاعات حماس لإجراء عملية الاجتياح البري.

وتابع: "عدم القيام بالاجتياح البري حتى الآن، دليل على عجز إسرائيل عن وصولها إلى فتحات الأنفاق".