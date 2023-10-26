الآن| بدء العمل بالتوقيت الشتوى.. أخر ساعتك 60 دقيقة

يبدأ الآن العمل بالتوقيت الشتوى، وفقا لقرار الحكومة مساء اليوم الخميس 26 أكتوبر الجارى، حيث طبقت الحكومة العمل بالتوقيت الصيفى في شهر أبريل الماضى، وجاء قرار الدولة في محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.

وصرح المستشار سامح الخشن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه سيتم اعتبارا من منتصف الليلة بدء العمل بالتوقيت الشتوي، وذلك عن طريق تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، وذلك وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد أصدر القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، وينص على أنه "اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة".