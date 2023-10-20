وكيل الأوقاف بدمياط يفتتح مسجد النور

افتتح الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف في دمياط مسجد النور في باب الحرس في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية في عمارة بيوت الله تعالى مبنى ومعنى ،تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقال الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف في دمياط ان هذا المسجد أقيم على مساحة ١٥٠٠ مترا ويتكون من ثلاثة طوابق طابقين للرجال وطابق للسيدات ومئذنتين وقبة في صحن المسجد ومغسلة للموتى على أحدث طراز .

أناب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامه وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، وحضر نائبا عن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اللواء مجدي الوصيف سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندس محمد رزق رئيس مجلس ومدينة دمياط، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ أحمد البلشي و حسن عبد الوهاب ومحمد الحصي ومحمد أبو حجازي ووليد التمامي ولفيف من القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية والشيخ محمد عبد اللطيف أبو الأسعاد مدير إدارة أوقاف دمياط .

وأقام وكيل وزارة الأوقاف بدمياط الأنشطة الدعوية بالمسجد حيث أقيمت مقرأة الأئمة بالمسجد قبل صلاة الجمعة بساعة وقد استهلت شعائر صلاة الجمعه بتلاوة قرآنية مباركة الشيخ حسن السعدني ،وألقى خطبة الجمعه فضيلة الشيخ محمد سلامه ، وبعد أداء شعائر صلاة الجمعة أقيمت صلاة الغائب على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني ، ثم عقدت مقرأة الجمهور الذين أعلنوا عن تقديرهم لجهود وزارة الأوقاف المصرية بالمساجد.