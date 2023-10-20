"قومى المرأة بأسوان" يستكمل تنظيم 4 آلاف و250 زيارة منزلية للتوعية المجتمعية

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة والتعاون لاستمرار تنظيم الأنشطة والفعاليات لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالي والمواطنين وخاصة فى القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

جاء ذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمختلف القرى والنجوع .

من جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة أنه تحت رعاية محافظ أسوان تم تنظيم معسكر طلابى بمدرسة عزبة المصرى الإعدادية المشتركة بمركز إدفو وذلك ضمن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي" .

أوضحت أن المعسكر تم تنظيمه بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، وحدة تكافؤ الفرص بالإدارة التعليمية بإدفو وبمشاركة 170 طالبة ، لافتة إلى أن المعسكر تضمن تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة منها تنظيم دوائر حكى للفتيات ، بالإضافة إلى تنظيم ورش فنية لتعليم الحرف اليدوية البسيطة ، وأعمال الصلصال ، والرسومات الجدارية ، فضلاً عن تقديم عروض وفقرات غنائية وإستعراضية ، وأيضاً تنظيم نادي مشاهدة وحوار للأجيال والمناقشة المجتمعية بين الطالبات وأسرهم .

وفى نفس السياق أشارت الدكتورة هدى مصطفى إلى إستمرار إستكمال تنظيم عدد 4 آلاف و250 زيارة منزلية إستهدفت توعية عدد 27 ألف 525 من السيدات والرجال والأطفال بقرى ونجوع مركزى إدفو وكوم أمبو وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب " بلدى أمانة " لنشر التوعية المجتمعية بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) .

أضافت أن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات فرع المجلس القومى للمرأة وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين ، علاوة على القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام .

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