السعودية تبحث تعزيز علاقات التعاون مع عدد من الدول الآسيوية

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم الجمعة، مع السلطان الحاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقاءات منفصلة عقدها ولي العهد السعودي اليوم الجمعة، مع زعماء عدد من الدول الآسيوية، على هامش انعقاد قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وفي السياق ذاته، استعرض الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء مملكة تايلاند سيريتا تافيسين، أوجه العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون الثنائي.

وبحث الأمير محمد بن سلمان مع رئيس جمهورية الفلبين فرديناند ماركوس جونيور، علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات والفرص الواعدة لتطويرها.

كما بحث مع رئيس جمهورية تيمور الشرقية جوزيه راموس هورتا، أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

واستعرض ولي العهد السعودي مع رئيس وزراء فيتنام فام مينه تشينه، العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.

كما استعرض ولي العهد السعودي مع رئيس وزراء مملكة كمبوديا الدكتور هون مانيت، آفاق العلاقات بين البلدين.

وبحث الأمير محمد بن سلمان مع رئيس وزراء جمهورية لاوس الديموقراطية الشعبية سونيكساي سيفاندون، أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.