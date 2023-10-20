رئيس إندونيسيا يناقش جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين آسيان والتعاون الخليجي

ناقش الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الجمعة، الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي في القمة الأولى لرابطة دول جنوب شرق آسيا ومجلس التعاون الخليجي (الآسيان - مجلس التعاون الخليجي).

ونقلت وكالة أنباء "آنتارا" الإندونيسية عن جوكو قوله - في القمة التي تم بثها عبر الإنترنت من الرياض بالمملكة العربية السعودية اليوم -: "آسيان ومجلس التعاون الخليجي قوتان عظيمتان ستواصلان النمو".

وأشار إلى أنه مع وصول إجمالي الناتج المحلي لكلتا المنطقتين إلى أكثر من 5 تريليونات دولار أمريكي وإجمالي عدد سكانهما يتجاوز 700 مليون نسمة، فإن الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي لديها موارد كبيرة للعب دور استراتيجي وإيجابي وسط عالم مستقطب.

وقال: "نحن بحاجة إلى تعظيم الإمكانات الاقتصادية من خلال الاستثمار والتجارة المتوازنين والمفتوحين مع الإطار التجاري بين دول آسيان ودول مجلس التعاون الخليجي، ومن خلال التنمية الصناعية وإصدار شهادات الحلال وتنمية السياحة الحلال".

ودعا إلى تعزيز الشراكات ذات المنفعة المتبادلة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وأعضاء مجلس التعاون الخليجي لدعم الأمن الغذائي وأمن الطاقة من خلال التعاون في قطاعي الزراعة والغذاء، ومواءمة معايير السلع الزراعية، وبرامج تحول الطاقة.

وحول موضوع حماية العمال المهاجرين، قال: "وسط الأوضاع العالمية غير المستقر، أؤكد التزام رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بتحسين حماية العمال المهاجرين، وأطلب دعم دول مجلس التعاون الخليجي".