الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

اللاعب الفلسطينى محمود وادى يلقى كلمة بمليونية المنصة وسط حضور فنى

اللاعب الفلسطينى
اللاعب الفلسطينى محمود وادى
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قدم اللاعب المصرى أحمد حسن زميله اللاعب الفلسطينى محمود وادى، لإلقاء كلمة إلى جموع الشعب المصرى الحاضرين لمليونية المنصة.

وأكد وادى فى كلمته أن ما يراه من حشود للمصريين دعماً وتضامناً لفلسطين،ماهو إلا وضع طبيعى بين الشعبين على مدار التاريخ.

وتابع "طول عمر الشعب المصرى والشعب الفلسطينى كيان واحد، وشعب واحد ومصر طول عمرها بتدعم القضية شعب وحكومة.

وكان على المنصة من الفنانين شحته كاريكا، دكتور مدحت العدل، والفنان محمد الشقنقيرى، إلى جانب رموز الرياضة الكابتن شادى محمد، عبدالستار صبرى، ابراهيم حسن، محمد فاروق وغيرهم .

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أحمد حسن مليونية المنصة فلسطين اللاعب الفلسطينى محمد الشقنقيري
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