نائب رئيس حزب المؤتمر يطالب المجتمع الدولي التحرك بقوة وحزم لوقف أعمال التصعيد الخطير في غزة

طالب الدكتور أحمد منصور نائب رئيس حزب المؤتمر المجتمع الدولي للتحرك بقوة وحزم لوقف أعمال التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة ودعوات التهجير التي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي ..والعمل على وإحلال السلام في المنطقة، حيث يعاني الاشقاء الفلسطينيون واطفالهم من الحصار والعنف المستمر

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، في بيان له اليوم إلى أن انتهاكات وتجاوزات العدوان الإسرائيلي المجرم بمثابة عقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني المناضل، وافتعال ازمة مدروسة وأزمة لاجئين جديدة لدفع ما يقرب من 2.3 مليون فلسطيني للهجرة معتبرا إن هذا العمل الغير أخلاقي يتعارض تمامًا مع القوانين الدولية.

وأكد الدكتور “أحمد منصور” نائب رئيس حزب المؤتمر إن منع وصول الإمدادت الغذائية والأدوية والخدمات الأساسية والهجمات على المناطق المدنية والبنية التحتية والمستشفيات والمدارس يعرض المواطنين المدنيين العزل وبخاصة النساء والأطفال لخطر الموت .

وأشاد الدكتور” أحمد منصور ” نائب رئيس حزب المؤتمر بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على تأكيدهما موقف مصر ، والأردن ومطالبتهما بالوقف الفوري للعدوان على غزة، وحماية المدنيين والأطفال ورفع الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية.

