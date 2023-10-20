مليونية المنصة.. حضور شعبى وغياب لأهل الفن

توافد الشعب المصرى بالآلاف عقب إنتهاء صلاة الجمعة اليوم، فى كل ميادين بشكل عام، وأمام النصب التذكارى بمدينة نصر وهى الدعوة التى دعا لها أبناء الوسط الفنى.

ولم يحضر من الوسط الفنى أحد إلى الآن، وكان على منصة الهتاف رجال الدين وأهالي سيناء، والنائب محمود بدر والنائب محمد عبد العزيز.

كانت أبرز الهتافات "يا فلسطين يا فلسطين إحنا معاكى بالملايين، غزة يا غزة يا رمز العزة، بالروح بالدم نفديكى يا فلسطين، الشعب المصرى بالملايين كله رافض التوطين".

يذكر أن الكثير من الفنانين قاموا بالدعوات إلى مليونية المنصة عقب صلاة الجمعة، وأبرزهم نضال الشافعى، دينا الشربينى، دكتور مدحت العدل، وغيرهم الكثير.

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