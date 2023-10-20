يسقط أعداء السلام.. الآلاف يتظاهرون بميدان إسماعيل ياسين بالسويس تضامنًا مع فلسطين

نظم الآلاف من اهالى السويس وقفة تضامنية، عقب صلاة الجمعة ، ميدان إسماعيل يس، دعما وتأييدا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من رفض قاطع للتهجير القسرى للفلسطينيين بهدف تصفية القضية الفلسطينية والإضرار بالأمن القومي؛ والتضامن مع الشعب الفلسطيني فى مواجهة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الإبادة والعقاب الجماعي والحرب على سكان قطاع غزة.

وردد المشاركون هتافات تندد بالقصف المستمر على غزة، وقصف معبر رفح لتعطيل وصول المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة، واستهداف مستشفى المعمداني ما أسفر عن استشهاد المئات من الفلسطينيين.

وردد المشاركون: "يسقط قتلة الأطفال.. يسقط أعداء السلام.. يا إسرائيل يا إسرائيل انت عدو ليوم الدين.. الإرهاب هو إسرائيل".

ورفع المشاركون في الوقفة علم مصر وعلم فلسطين وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين على قرارات الرئيس عبدالفتاح ورفض فكرة تصفية القضية الفلسطينية عبر دعوات التهجير إلى سيناء.

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