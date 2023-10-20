الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مفتى الجمهورية ووزير الأوقاف يؤديان صلاة الغائب بمسجد بدر بالسويس على أرواح شهداء غزة

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أدى الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، صلاة الغائب بمسجد بدر بضاحية بورتوفيق بمحافظة السويس على ارواح شهداء غزة عقب صلاة الجمعة.

حضر صلاة الغائب الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس والدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ و خالد سعداوي السكرتير العام واحمد الوزيري السكرتير العام المساعد و عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

تأتي زيارة مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف فى إطار ذكرى انتصارات المحافظة بعيدها القومى ال ٥٠ .

وجاءت خطبة الجمعة فى مسجد بدر وجميع مساجد الجمهورية بعنوان الدفاع عن الأوطان والأرض والعرض.

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